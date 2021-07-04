Эксперт назвал законные способы узнать местонахождение человека по мобильному телефону

Следить за передвижениями других людей с помощью мобильного телефона без их ведома незаконно. Однако, если процесс осуществляется с разрешения владельца аппарата, можно определять его местоположение, используя определенные услуги сотовых операторов. Об этом рассказал эксперт Денис Кусков.

Речь идет об услугах, которые называют «локатор» или «радар». Как отметил Кусков, они являются законным способом узнать, где находится другой человек.

«Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия», - цитирует эксперта агентство «Прайм».

Принцип поиска состоит в USSD-запросе, отсылаемом на телефон. Также существуют мессенджеры, которые могут послать другому человеку свое местоположение с помощью функции «отправить геолокацию». Не стоит забывать и о функции «родительский контроль», которую могут предоставить данные о нахождении ребенка.

Существуют и приложения, которые устанавливаются скрытно и без разрешения передают данные о местонахождении аппарата. Однако эксперт особо подчеркнул, что использование такого софта категорически запрещено и преследуется по закону.