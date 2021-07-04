Трамп предрек США потерю энергетической независимости

Деятельность администрации президента США Джо Байдена могут привести к тому, что страна в течение короткого времени лишится независимости от поставок носителей энергии из других стран. Такое мнение озвучил бывший президент Дональд Трамп.

«Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду (федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений), они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины», - цитирует РИА Новости выступление Трампа.

По мнению бывшего президента, выгоду от таких решений получат только Германия и Китай, поскольку там производятся и продаются турбины, о которых идет речь.

Ранее стало известно, что администрация Байдена ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений. Этим летом республиканцы смогли приостановить действие моратория на судебном уровне.