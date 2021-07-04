Названы способы справиться с головной болью без таблеток

Некоторые виды головной боли можно унять, не используя медикаменты. Врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, как справиться с недомоганием без таблеток.

По словам врача, все головные боли можно разделить на два типа – первичные и вторичные. Первые появляются сами по себе, вторые являются следствием каких-либо заболеваний. Справиться без медикаментов получится только в первом случае.

Когтев отметил, что чаще всего болью первого типа является так называемая «головная боль напряжения». Обычно ее провоцирует тревожные расстройства, стрессы и переживания.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», - сказал врач в беседе с РИА Новости.

Если речь идет о мигрени, то без таблеток не обойтись. В случае, когда мигрень сопровождается тошнотой, следует обратиться к доктору. Также следует оценить боль по десятидневной шкале, где максимальная оценка – невыносимая головная боль. Справляться самостоятельно следует, только если болевые ощущения получили оценку до пяти баллов.