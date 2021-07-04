Работать головой: сборная Англии установила уникальный рекорд на Евро-2020

Сборная Англии установила своеобразный футбольный рекорд в ходе матча против Украины. Англичанам удалось забить три гола головой в течение одной игры.

Матч Украины и Англии закончился со счетом 0:4. Из четырех голов, забитых сборной Англии, три были реализованы с помощью удара головой.

Кроме того, для сборной Англии эта игра самой результативной в истории их выступлений на Чемпионате Европы. В последний раз англичане забивали сразу четыре мяча только на ЧЕ-1966 в матче против Германии.

Встреча Украины и Англии в рамках четвертьфинала Евро-2020 прошла третьего июля. Украинская сборная пропустила четыре мяча и не смогла ответить англичанам. Счет открыл капитан сборной Англии Гарри Кейн. Второй мяч забил Гарри Магуайр. Позже Гарри Кейн забил еще один гол, а Джордан Хендерсон довел счет до 4:0.