Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из лагеря «Аль-Холь» в Сирии

Для возвращения детей из лагеря «Аль-Холь» в Сирии уже готово более ста комплектов документов. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, лагерь «Аль-Холь» станет следующим объектом работы для нее и ее команды.

«Мы теперь сконцентрированно работаем с лагерем "Аль-Холь"… Для возвращения этих детей с последующей реабилитацией готово 106 комплектов документов. Дальше будут подключены все наши коллеги, все уполномоченные структуры, ведомства», - рассказала Кцзнецова.

Сегодня около полуночи на аэродроме Чкаловский приземлился самолет Министерства обороны, на борту которого находилист 23 российских ребенка из Сирии. По словам Кузнецовой, в РФ вернули всех детей из лагеря «Рош», о которых известно на текущий момент.