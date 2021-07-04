В Госдуме прокомментировали идею возможного возмещения расходов на ЖКХ

В Государственной Думе прозвучало новое предложение по возможной компенсации расходов, которые несут россияне в связи с необходимостью оплачивать жилищно-коммунальные услуги, с помощью средств из федерального бюджета. Заявление на данную тему прозвучало от члена думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина.

Как заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ничего нового в этой идее не прозвучало.

«Подобные инициативы ЛДПР выдвигала, в том числе и законопроект вносили. Мы говорили, что надо проверить все тарифы», - цитирует Нилова RT.

При этом депутат добавил, что поддерживает любые меры дополнительной помощи тем, кто нуждается.

«Речь идет о малоимущих семьях, нуждающихся семьях. Им помогать нужно», - заключил Ярослав Нилов.

Депутат Дмитрий Ионин, говоря о возможности компенсации оплаты ЖКХ из федерального бюджета в разговоре с URA.RU, напомнил об опыте Тувы, где региональные власти сами снизили тарифы и назвал данный прецедент очень интересным с точки зрения того, что такую меру можно внедрить на правительственном уровне.