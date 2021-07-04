ЦПВС: за минувшие сутки зафиксировано 44 обстрела со стороны боевиков в Идлибе

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Вместе с тем, российские военные полицейские продолжили совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в провинции Алеппо. Также российские патрули сопроводили гражданский автотранспорт на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса в провинции Ракка. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 386 автомобилей и 716 человек.

Продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За минувшие 24 часа представителями российского ЦПВС проведена гуманитарная акция в населенном пункте Отая в провинции Дамаск, в ходе которой населению было выдано почти две тонны продовольствия.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.