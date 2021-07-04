Армия Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты «противника» на учениях под Оренбургом: видео Ян Брацкий В учениях приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные командные пункты «противника» на учениях под Оренбургом. Практические действия прошли на Тоцком полигоне. По замыслу организаторов, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции «противника». Для их уничтожения выдвинулись расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам «неприятеля» с закрытых огневых позиций, уничтожив командные пункты. Корректировку огня вели экипажи подвижных разведывательных пунктов «Аргус», они давали целеуказания для максимального поражения целей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика