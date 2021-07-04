Курсанты двух военных вузов определили лучшего в гребной гонке в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся «Кубок вызова» по гребной гонке между командами Военного института физической культуры Минобороны России и Военно-учебным научным центром Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова».

Участники соревнований вышли на старт на шестивесельных шлюпках ЯЛ-6ПЛ. Им предстояло проследовать по руслу реки Большая Невка на дистанцию две тысячи метров.

В соревновании приняли участие 54 спортсмена (по три экипажа от каждой из организаций), обучающихся по программам высшего профессионального образования, занимающихся в сборных командах вузов по военно-прикладному виду спорта - «гребля на шлюпках».

Одна из важнейших целей соревнования - популяризация и развитие военно-прикладного вида спорта в Вооруженных Силах Российской Федерации.

По результатам гребной гонки с наименьшим временем прохождения дистанции всеми тремя экипажами победу одержала команда Военно-учебного научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова».