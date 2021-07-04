Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

В своем обращении белорусский лидер, в частности, выразил уверенность, что разноплановые связи между представителями бизнеса и простыми гражданами являются неподвластными политической конъюнктуре и в дальнейшем «станут залогом доверительных и уважительных отношений».

Лукашенко также заявил, что народы Белоруссии и США «очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках», а сейчас, по словам главы РБ, белорусы и американцы «готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей».

Кроме того, президент обратил внимание, что на сегодняшний день две страны реализуют «в общих интересах и взаимно обогащая друг друга» ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных.