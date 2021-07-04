В США взорвался груженый пиротехникой фургон: видео

Настоящей катастрофой обернулась попытка провезти фейерверки на грузовике в американском городе Оушен-Сити, что в штате Мэриленд. На пляже, куда водитель должен был доставить груз, фургон взлетел на воздух.

Огонь, дым, грохот и красочные вспышки были заметны и слышны издалека, сообщает портал NBC4 Washington. Многочисленные очевидцы, которым пришлось спасаться бегством, успели снять происходящее на видео.

«Сегодня вечером в Оушен-Сити, штат Мэриленд, никаких фейерверков....», - с грустью констатирует пользователь Twitter под ником natalie.

Причина взрыва пока не установлена, сообщили в местном полицейском управлении. Никто из невольных зрителей пиротехнического шоу не пострадал, а вот водителю грузовика не повезло - он получил ожоги. Однако, от помощи медиков мужчина отказался.