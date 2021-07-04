В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня: видео
Огонь удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
На набережной в Нижнем Новгороде полыхает плавучий банный комплекс. Огонь охватил здание на площади в 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Горит усадьба «Банная» - элитный комплекс из 12 отдельных банных домиков. До прибытия пожарных удалось эвакуировать посетителей комплекса - 50 отдыхающих.
В настоящий момент возгорание локализовано, в причинах произошедшего предстоит разобраться. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.