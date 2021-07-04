В стране и мире В Нижнем Новгороде загорелась плавучая баня: видео Ян Брацкий Огонь удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На набережной в Нижнем Новгороде полыхает плавучий банный комплекс. Огонь охватил здание на площади в 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. Горит усадьба «Банная» - элитный комплекс из 12 отдельных банных домиков. До прибытия пожарных удалось эвакуировать посетителей комплекса - 50 отдыхающих. В настоящий момент возгорание локализовано, в причинах произошедшего предстоит разобраться. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика