Технический сбой «запер» десятки автомобилей на парковке Домодедово

Транспортный коллапс произошел в столичном аэропорту Домодедово. Там вышли из строя терминалы для выезда и десятки автомобилей не смогли вовремя покинуть зону парковки.

«В автоматической парковочной системе произошел кратковременный сбой. В данный момент система работает в штатном режиме. Для клиентов, которые не успели выехать в отведенный срок, время нахождения на парковке пересчитано», - сообщили «Звезде» в пресс-службе воздушной гавани.

Большинством из тех, кто провел в огромной очереди несколько томительных минут, оказались таксисты, которые доставили своих пассажиров к терминалу.