Захват секретных документов и боевой штурм: кадры учений спецназа ЦВО под Новосибирском
Штурмовые группы были вооружены автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Оставить противника без связи, а после обнаружить и уничтожить мобильную радиостанцию. Такую задачу должны были решить бойцы бригады спецназа в Новосибирской области. Тактико-специальные учения они провели на полигоне Шилово.
Сначала подразделения радиоэлектронной борьбы установили координаты полевого узла связи. Тут же в дело вступили снайперы - они сняли посты охраны из бесшумных винтовок. А уничтожением «противника» и захватом секретных документов занялись штурмовые группы, вооруженные автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег».
Обнаруженную мобильную радиостанцию заминировали и уничтожили после отхода группы прикрытия.