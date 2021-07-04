Захват секретных документов и боевой штурм: кадры учений спецназа ЦВО под Новосибирском

Оставить противника без связи, а после обнаружить и уничтожить мобильную радиостанцию. Такую задачу должны были решить бойцы бригады спецназа в Новосибирской области. Тактико-специальные учения они провели на полигоне Шилово.

Сначала подразделения радиоэлектронной борьбы установили координаты полевого узла связи. Тут же в дело вступили снайперы - они сняли посты охраны из бесшумных винтовок. А уничтожением «противника» и захватом секретных документов занялись штурмовые группы, вооруженные автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег».

Обнаруженную мобильную радиостанцию заминировали и уничтожили после отхода группы прикрытия.