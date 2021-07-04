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Песков назвал главное отличие Путина от Байдена

Роман Захаров
17:32 04.07.2021
Представитель Кремля также напомнил, что в Соединенных Штатах невозможно говорить о хороших отношениях с Россией.
Песков назвал главное отличие Путина от Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чем отличается российский лидер Владимир Путин от его американского коллеги Джо Байдена.

Представитель Кремля, в частности, отметил, что когда Путин что-либо говорит, то он это и имеет в виду, в то время как Байден в данном случае «имеет определенное обременение» в виде иных ветвей власти и в виде мнения политического истеблишмента, не допускающего конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Президент США, к сожалению, не может сказать: "Нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией". И максимум, что мы слышим - то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное - мы их накажем, если что», - объяснил Песков в эфире «Россия 1».

При этом он подчеркнул, что в Соединенных Штатах невозможно говорить о хороших отношениях с РФ.

Дмитрий Песков также высказал мнение, что Москве и Брюсселю необходим диалог и рассказал, почему Владимир Путин не может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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