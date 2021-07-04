В «Зените» посетовали на дороговизну российских футболистов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак посетовал на дороговизну российских футболистов. Как пояснил наставник «сине-бело-голубых», работа клуба на трансферном рынке значительно осложняется лимитом на легионеров.

«Сейчас нет возможности приглашать сильных ребят с российским паспортом. Это очень дорого, такие игроки всем нужны. Легионеров нельзя приглашать, если нет свободных мест в заявке», - отметил Семак в беседе со Sport24.

Сейчас российские клубы имеют право заявлять восемь легионеров в числе 25 футболистов для участия в национальном чемпионате. При этом, количество игроков с паспортами другого государства на поле, никак не регулируется.

По данным специализированного портала Transfermarkt, самым дорогостоящим воспитанником российского футбола является голкипер Матвей Сафонов, трансферная стоимость которого оценивается в 13 миллионов евро.