В стране и мире Во Флориде объявили режим ЧП из-за мощного шторма «Эльза» Иван Линдеманн По прогнозам, «Эльза» достигнет берегов Флориды уже в начале следующей недели. © Фото: pixabay Читайте нас на: Во Флориде объявили режим чрезвычайного положения из-за приближающегося шторма «Эльза». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте губернатора штата Рона Десантиса. По прогнозам, «Эльза» достигнет берегов Флориды уже в начале следующей недели. Режим ЧП распространен на 15 округов штата. Флорида часто подвергается ущербу из-за штормов. Так, ранее мощный тропический шторм «Эта» атаковал штат. Тогда максимальная скорость ветра составила 100 километров в час, а на южном побережье США прошли сильные ливни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика