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Бесшумный и смертельный: кадры бронебойной стрельбы из ВСС «Винторез»

Владимир Расходчиков
11:11 04.07.2021
Сотрудник испытательного полигона для ВСС «Винторез» продемонстрировал его возможности при ведении стрельбы бронебойными патронами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне ЦНИИТОЧМАШ была проведена демонстрация возможностей ВСС «Винторез» при стрельбе бронебойными патронами. Стрелок успешно пробил несколько бутылок с водой, которая очень сильно тормозит обычный боеприпас, но оказалась практически бессильна перед бронебойным. 

Также на полигоне была смоделирована ситуация стрельбы по движущейся машине, где необходимо поразить мишень-водителя через лобовое стекло. Этот эксперимент показывает, что опытный снайпер должен учитывать траекторию пули при прохождение сквозь объекты, ведь даже тонкое стекло может очень сильно на нее повлиять. 

Начальник сектора испытаний ЦНИИТОЧМАШ госкорпорации «Ростех» Кирилл Дугин успешно поразил движущуюся мишень двумя выстрелами из двух, но при этом один из выстрелов выбил осколки стекла, дополнительно ранив условного противника.

«Наша мишень поражена одним из выстрелов, но при этом мы видим, что одна пуля пришла боком. То есть, получается от удара пулю развернуло и получилась овальная пробоина, но тем не менее, цель поражена», - подвел итоги стрельб специалист. 

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