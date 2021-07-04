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Пробивает все: создатели АСВК рассказали о модернизированной версии крупнокалиберной винтовки

Владимир Расходчиков
11:44 04.07.2021
По сравнению с предыдущей версией снайперской винтовки, АСВК-М обладает усовершенствованными характеристиками при сохранении форм-фактора и калибра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На заводе имени В.А. Дегтярева создан модернизированный вариант армейской снайперской винтовки крупнокалиберной - АСВК-М. Большая часть характеристик, таких как калибр и бронебойность, сохранились, но при этом был увеличен ресурс выстрелов. Об этом в «Военной приемке» рассказал ведущий инженер-конструктор предприятия Евгений Журавлев.

«Если ресурс обычной винтовки - 3 тысячи выстрелов, то ресурс модернизированной - 4,5 тысячи выстрелов», объяснил специалист.

В магазине АСВК находится пять пуль калибра 12.7 мм, их мощности хватает для пробития стального листа толщиной в 15 мм. Попадания из этой снайперской винтовки крошат кирпичные стены и пробивают БТР насквозь. У АСВК необычная для российских винтовок компоновка -  булл-пап. Это когда магазин выносят за рукоять. Выпускают винтовку на заводе им. В.А. Дегтярева в городе Ковров Владимирской области. АСВК - одна из самых массовых винтовок в своем калибре. 

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