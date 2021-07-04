Бесшумность и живучесть: разработчик рассказал об особенностях нового «Винтореза»

На испытательном комплексе Императорского создатели ВСС «Винторез» продемонстрировали его знаменитые свойства тихой стрельбы. Для сравнения стрелок-испытатель произвел два несколько выстрелов из нового модернизированного «Винтореза» - ВСС-М, и похожего на него по форм-фактору охотничьего ружья.

По результатам стрельбы стало понятно, что хоть ВСС-М «Винторез» и издает шум, он не идет ни в какое сравнение с грохотом, после выстрела из ружья. Как объяснил в эфире «Военной приемки» испытатель вооружения стрелкового, испытатель комплекса Императорского Тульского оружейного завода Сергей Жеребьев, такую тишину «Винторезу» обеспечивает особый глушитель, который является неотъемлемой частью конструкции. Благодаря этому выстрел с расстояния 400 метров теряется на фоне уличного шума.

Модернизированный «Винторез» отличается от предыдущей ВСС модернизированным прикладом, лучшей эргономикой, наличием планки Пикаттини и увеличенной живучестью внутренних деталей. Об этом в эфире программы заявил начальник цеха №41 Императорского Тульского оружейного завода Алексей Щербин.

«Для увеличения живучести изделия были изменены детали затворной группы, в первую очередь, усилены боевые выступы на затворах, а также взаимодействие его со ствольной коробкой. За счет этого был увеличен ресурс изделия в два раза - до 10 тысяч выстрелов», - объяснил конструктор.

Алексей Щербин также заявил, что удвоенный ресурс в 10 тысяч выстрелов был достигнут при помощи новой технологии производства ствольной коробки ВСС-М. Изначально, стальная заготовка для этой детали оружия весит 4 килограмма, но после нескольких циклов обработки ее вес достигает 390 граммов, при этом ствольная коробка остается одной цельной деталью, что улучшает ее износостойкость.

«Мировая практика нам подсказывает, что для улучшения технологичности подобные детали проще делать составными, сварными или клепаными, но для максимальных массогабаритных характеристик данного изделия, при сохранении жесткости и высокого ресурса, применена подобная технология. Изготавливаем из одного куска, эта технология более дорогостоящая и более трудоемкая», - рассказал начальник цеха.

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