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Стрельба за горизонт: анонсирован выпуск снайперской винтовки, способной поразить цель за 5 километров

Владимир Расходчиков
10:15 04.07.2021
Конструктор сверхдальних снайперских винтовок рассказал о новой разработке DXL-5, которая попытается побить рекорд дальности стрельбы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Созданная специально для соревнований по сверхдальней снайперской стрельбе benchresting (стрельба с настольного упора, прим. ред.) винтовка «Сумрак» Владислава Лобаева покорила дистанцию в 4210 метров в 2017 году, а при ночной стрельбе - дистанцию в 2 километра. В эфире программы «Военная приемка» главный конструктор и основатель оружейного предприятия «Lobaev Arms» Владислав Лобаев объяснил, что у него давнее противостояние с такими же стрелками из США. Поэтому в данный момент ведется разработка новой винтовки, которая сможет побить дистанцию в 5 километров. 

«Говоря вот об этой дуэли с американцами на сверхдалеко, на четыре плюс километра. Сейчас стоит задача по разработке новой винтовки DXL-5. Надеюсь, это уже будет в сентябре, в октябре, мы выйдем на заводские испытания этой винтовки и патронов. Будет проведена попытка стрельбы и установление нового рекорда, может быть на дальность более пяти километров», - заявил конструктор.

На таких больших расстояниях снайперская винтовка «Сумрак» использует калибр .408 Cheytac. По размерам он идентичен .375 Cheytac - 10.3 на 77 миллиметров, но при этом .408 оснащен дополнительной навеской пороха. После каждого выстрела стрелок должен тщательно убирать нагар из ствола при помощи шомпола, как раз из-за обилия пороха при стрельбе. Чтобы успешно поражать цели свыше 2 километров стрелки берут в расчет не только погоду, ветер и влажность, но даже вращение Земли, а сам выстрел производится по навесной траектории, которая в пике может достигать 200 метров.

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