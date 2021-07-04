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Малолетние девочки погибли в машине из-за жары в Ростовской области

Иван Линдеманн
00:36 04.07.2021
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Малолетние девочки погибли в машине из-за жары в Ростовской области
© Фото: СК РФ
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Из-за жары в Ростовской области погибли две малолетних девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

Сообщается, что дети 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома. В процессе они залезли в автомобиль, припаркованный неподалеку. Мать девочек не смогла найти их и вызвала полицию.

Позже дети были обнаружены в автомобиле, они погибли. Согласно предварительной версии, смерть наступила из-за воздействия высокой температуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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