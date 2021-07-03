Врачи рассказали о разнице между реакцией на вакцину и симптомами COVID-19

Реакция на вакцину от коронавируса и первые дни заболевания имеют похожие симптомы. Часто поднимается температура, ломит мышцы, болит голова.

По словам врачей, заразиться COVID-19 можно в течение нескольких недель после вакцины. В том случае, если не соблюдать меры безопасности, передает «Рамблер».

По словам специалистов, вакцина наиболее эффективна после введения двух компонентов с интервалом в несколько недель. При этом организму все равно необходимо время, чтобы выработать иммунитет.

Реакция на вакцину может появиться через 12-48 часов после вакцинации. Самые распространенные реакции - покраснение или болезненность в месте укола, утомляемость, головные боли и озноб. Редко встречается боль в суставах, жар и увеличение лимфоузлов. Такая реакция на препарат чаще всего длится не более трех дней.

По словам врачей, если самочувствие не улучшается на четвертый день, это может говорить о заражении. Любые необычные симптомы (температура выше 38,5, потеря обоняния и вкуса, интенсивный кашель) указывают на болезнь. В этом случае, как отмечают специалисты, лучше сдать ПЦР-тест и самоизолироваться.

Ранее ученые назвали самые ранние признаки COVID-19. По мнению вирусологов, раньше других у заболевшего коронавирусом проявляются потеря вкусовых ощущений и постоянная усталость.