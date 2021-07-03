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Сметая все на пути: в Японии мощный оползень унес людей и разрушил дома

Анна Касаткина
09:28 03.07.2021
Причиной оползня могли стать сильные жди, которые шли в центральной части Японии несколько дней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Степан Демура vk
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Мощный оползень обрушился на японский город Амами префектуры Сидзуока в Японии. Поток грязи сметал все на своем пути, как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести, разрушено десять домов.

На месте работают ЧП спасатели. Местные власти также запросили помощь в поиске пропавших у сил самообороны страны.

Предполагается, что причиной оползня стали сильные дожди, которые шли в центральной части Японии несколько дней. За последние сутки в префектуре выпало не менее 300 миллиметров осадков.

Тем временем в соседней префектуре Канагава идет эвакуация - 205 тысяч жителей уже покинули свои дома. В местности в ближайшее время также могут сойти оползни и случиться наводнение.

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