Сметая все на пути: в Японии мощный оползень унес людей и разрушил дома
Причиной оползня могли стать сильные жди, которые шли в центральной части Японии несколько дней.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Степан Демура vk
Мощный оползень обрушился на японский город Амами префектуры Сидзуока в Японии. Поток грязи сметал все на своем пути, как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести, разрушено десять домов.
На месте работают ЧП спасатели. Местные власти также запросили помощь в поиске пропавших у сил самообороны страны.
Предполагается, что причиной оползня стали сильные дожди, которые шли в центральной части Японии несколько дней. За последние сутки в префектуре выпало не менее 300 миллиметров осадков.
Тем временем в соседней префектуре Канагава идет эвакуация - 205 тысяч жителей уже покинули свои дома. В местности в ближайшее время также могут сойти оползни и случиться наводнение.