Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе

На морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар. По последней информации, его удалось потушить лишь спустя семь часов.

На опубликованных в сети кадрах видно, как три корабля пытаются потушить пожар, который разгорелся неподалеку от морской платформы. Отмечается, что все расположенные поблизости пожарные суда помогали тушить пожар.

«Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа. Около 10.45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены рабочие условия», - сказано в сообщении Pemex, передает Bloomberg.

Происшествие в водах Мексиканского залива произошло в 5:15 утра по местному времени. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов. По последним данным, пострадавших в результате пожара не было.

Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров, однако причина возгорания неясна. На данный момент устанавливается причина произошедшего.