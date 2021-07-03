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Катер Черноморского флота отправился на помощь терпящему бедствие украинскому судну

Анна Касаткина
07:41 03.07.2021
На судне произошел отказ двигателя и оно находится в свободном дрейфе.
Катер Черноморского флота отправился на помощь терпящему бедствие украинскому судну
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетный катер Черноморского флота направлен в район нахождения терпящего бедствие в акватории Черного моря украинского судна. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) Российской Федерации. 

«Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592"», - говорится в заявлении.

Уточняется, что украинское судно с четырьмя членами экипажа запросило помощь на международном канале в 01.27 3 июля. По словам капитана судна, у плавсредства отказал двигатель, оно обесточено и дрейфует. О произошедшем с «Ивановца» доложили в НЦУО, украинские власти об инциденте также уведомлены.

Помимо катера, в районе аварии также находится пограничный корабль «Безупречный» ПС ФСБ России, добавили в центре.

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