Вода и воздух: авиация ЧФ и ЮВО нанесла удары по кораблям «противника» в Черном море

Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиация Южного военного округа нанесли ракетные и бомбовые удары по кораблям «противника» в Черном море. Перед началом полетов разведку условных целей в акватории выполнил самолет-амфибия Бе-12.

В учениях задействовали многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов.

На тренировочных полетах летчики отработали выполнение заданий на средних и малых высотах, преодолевая средства противовоздушной обороны условного противника.

Для уничтожения «врага» в море летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей. Роль отряда кораблей «противника» выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».