В Госдуме предложили создать поощрительную систему для россиян, которые заботятся о здоровье

Глава Комитета по охране здоровья Государственной думы Дмитрий Морозов озвучил идею создания специальной поощрительной системы. По задумке Морозова, граждане России, которые уделяют системное внимание своему здоровью, должны получать определенные поощрения.

«Нужно создать ... систему поощрений для тех людей, которые следят за своим здоровьем», - цитируются слова Морозова на сайте Госдумы.

Подобная система не только поможет оздоровить россиян, но и снизить издержки на лечение, поскольку профилактика любых заболеваний гораздо дешевле и эффективнее их лечения. Так в некоторых странах люди, часто посещающие стоматолога, могут рассчитывать на бесплатное протезирование.

Обнаружение, к примеру, опухоли на ранней стадии может дать человеку пятьдесят жить еще пятьдесят лет. Любой врач по мере накопления опыта становится приверженцем профилактики, а профилактика заболеваний и здоровый образ жизни – это базис, подчеркнул Морозов.