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Эксперт назвал главные летние угрозы для смартфона

Вадим Синицын
04:00 03.07.2021
Если оставить устройство на солнце, то риск перегрева возрастает.
Эксперт назвал главные летние угрозы для смартфона
© Фото: Unsplash
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Любой смартфон имеет риск получить повреждения от падения с высоты или попадания воды. Однако летом к этим угрозам добавляется жара, которую многие гаджеты переносятся крайне плохо.

Как отметил научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Виталий Красиков, переживать за смартфон стоит, когда температура превышает 30 градусов тепла. Если оставить устройство на солнце, то риск перегрева возрастает.

«Критического повышения температуры летом легко добиться, отдыхая на пляже или прогуливаясь по улице, если телефон при этом долгое время подвергается воздействию прямых солнечных лучей», - рассказал эксперт агентству «Прайм».

Чтобы получить поломку, достаточно оставить гаджет на приборной доске машины. Устройство едва ли взорвется, но вероятность того, что оно перестанет работать адекватно, заметно возрастает.

Летом устройству также грозят другие проблемы, связанные с пляжным отдыхом – попадание воды и песка. Электронные устройства, даже влагозащищенные, следует держать подальше и от того, и от другого.

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