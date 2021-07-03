Число жертв крушения дома во Флориде выросло до 22
Спасатели продолжают разбирать обломки, цифры не являются окончательными.
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Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 22. За сутки спасатели извлеки из-под обломков тела еще человек.
Как сообщает CNN со ссылкой на слова главы округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кавы, на данный момент без вести пропавшими числятся 126 человек. Спасатели продолжают разбирать обломки, цифры не являются окончательными.
Четкого понимания причин обрушения жилого дома во Флориде пока нет. Об этом ранее заявил Джо Байден во время визита в город Серфсайд, где произошла трагедия. Также президент США провел встречу со спасателями и семьями, которые потеряли или ищут своих родных.