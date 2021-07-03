Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число жертв крушения дома во Флориде выросло до 22

Иван Линдеманн
02:00 03.07.2021
Спасатели продолжают разбирать обломки, цифры не являются окончательными.
Число жертв крушения дома во Флориде выросло до 22
© Фото: Lameen WitterFema globallookpress
Читайте нас на:

Число жертв обрушения многоэтажного дома во Флориде выросло до 22. За сутки спасатели извлеки из-под обломков тела еще человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на слова главы округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кавы, на данный момент без вести пропавшими числятся 126 человек. Спасатели продолжают разбирать обломки, цифры не являются окончательными.

Четкого понимания причин обрушения жилого дома во Флориде пока нет. Об этом ранее заявил Джо Байден во время визита в город Серфсайд, где произошла трагедия. Также президент США провел встречу со спасателями и семьями, которые потеряли или ищут своих родных. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:05 Спорт
«Красные дьяволы» против «Лазурной команды»: Бельгия потерпела поражение от Италии на Евро-2020
22:22 Армия
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии
20:27 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили реализацию Минских соглашений
21:04 В стране и мире
Непривитые туристы смогут посетить Кубань при условии вакцинации на месте
20:33 В стране и мире
Видео
СМИ: в Ижевске произошел мощный выброс хлора
Популярное
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.