Самолет ВКС РФ доставил в Ереван освобожденных Азербайджаном армянских военных
Азербайджан в рамках выполнения соглашения освободил 15 армянских военнослужащих.
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Россия передала Азербайджану карты минных полей, установленных в ходе прошедшего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
«Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения сегодня в Баку, мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах», - сообщил Мурадов.
Азербайджан в рамках выполнения соглашения освободил 15 армянских военнослужащих. Они были доставлены в Ереван самолетом ВКС РФ.