Армия Самолет ВКС РФ доставил в Ереван освобожденных Азербайджаном армянских военных Иван Линдеманн Азербайджан в рамках выполнения соглашения освободил 15 армянских военнослужащих. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Россия передала Азербайджану карты минных полей, установленных в ходе прошедшего конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. «Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения сегодня в Баку, мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах», - сообщил Мурадов. Азербайджан в рамках выполнения соглашения освободил 15 армянских военнослужащих. Они были доставлены в Ереван самолетом ВКС РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика