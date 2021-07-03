Реки на улицах и град с картошку: опубликовано видео последствий буйства стихии в Челябинске

Погода в субботу, 3 июля, принесла жителям Южного Урала массу неприятных сюрпризов. Так, в Челябинск на смену невыносимой жаре пришли мощные ливни, превратившие улицы города в реки. Кадрами, на которых запечатлены последствия буйства стихии, активно делятся в социальных сетях местные жители.

На видео запечатлено, что в одном из микрорайонов населенного пункта вода поднялась довольно высоко, однако легковые автомобили, хоть и с трудом, но могут передвигаться. Жителям другого района повезло меньше: судя по записям, вода затопила улицы настолько сильно, что по ним едва может проехать пассажирский автобус, обдавая поднявшейся волной застрявшие маршрутки.

А на соседний Копейск обрушился град, размеры которого достигали спелой картошки. Фотографиями упавших с неба ледяных шариков очевидцы также охотно поделились в соцсетях.

Ранее в МЧС предупреждали о непогоде в регионе, объявив штормовое предупреждение, которое сегодня было продлено до воскресенья. По данным ведомства, ночью и днем 4 июля в отдельных районах Челябинской области сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров с секунду и более.