Глава ГИБДД Москвы рассказал о борьбе с блогерами-нарушителями

Инспекторы ГИБДД ежедневно останавливают на московских улицах автомобили известных блогеров. Многие из них управляют транспортными средствами снятыми с регистрационного учета.

Это позволяет их владельцам не оплачивать многочисленные штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД, рассказал начальник Управления ГИБДД Москвы Александр Быков.

«На сегодняшний день все эти автомобили нам известны и понятны, мы их отрабатываем каждый день... После их задержания автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении правонарушителей составляется то необходимое количество материалов, сколько нарушений они допустили», - сказал Быков в эфире «России 24».

Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце. Блогер Эдвард Бил выехал на полосу для встречного движения и протаранил автомобиль сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой. Женщина получила серьезные травмы и угодила в больницу. Выяснилось, что Бил регулярно нарушал правила дорожного движения. У него скопилось более 400 неоплаченных штрафов.