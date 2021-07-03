Дания пробилась в полуфинал Евро после победы над Чехией
В полуфинале сборная Дании по футболу сыграет с победителем пары Украина-Англия.
© Фото: Petter Arvidson, globallookpress
Сборная Дании по футболу обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датчан.
На восьмой минуте точным ударом отметился Томас Делейни, а на 42 минуте преимущество скандинавов упрочил Каспер Дольберг.
Гол престижа в составе чехов на счету форварда Патрика Шика. В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем пары Украина-Англия.