Спорт Дания пробилась в полуфинал Евро после победы над Чехией Ян Брацкий В полуфинале сборная Дании по футболу сыграет с победителем пары Украина-Англия. © Фото: Petter Arvidson, globallookpress Читайте нас на: Сборная Дании по футболу обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу датчан. На восьмой минуте точным ударом отметился Томас Делейни, а на 42 минуте преимущество скандинавов упрочил Каспер Дольберг. Гол престижа в составе чехов на счету форварда Патрика Шика. В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем пары Украина-Англия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика