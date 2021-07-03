Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Никто из зрителей в результате инцидента не пострадал, вышедших из-под контроля животных удалось прогнать с арены.
© Видео: Регион 64, YouTube © Фото: Регион 64, YouTube
Посетители саратовского цирка стали свидетелями массовой потасовки львов во время выступления. Инцидент произошел сразу после открытия отреставрированного манежа. Видео ЧП в социальных сетях публикуют очевидцы.
Во время шоу, которое назвали «Принц цирка» за защитной сеткой появились дрессировщики со своими подопечными. Что случилось, доподлинно не известно, но в какой-то момент дикие звери сцепились и начали бегать по клетке.
Двое укротителей тщетно пытались разнять кошек, используя реквизитную мебель и хлысты. После скоротечной драки, в ходе которой использовались когти и клыки, львы сбежали с арены через специальный коридор. Никто из зрителей не пострадал, о состоянии самих четырехлапых артистов не сообщается.