Освобождение заложников и морская погоня: кадры масштабных учений военной полиции в нескольких регионах РФ

Масштабные учения военной полиции прошли сразу в нескольких регионах России. Освобождение заложников, морская погоня и отражение атаки боевиков — это лишь некоторые сценарии, которые были отработаны на тренировках.

Один из них — на водной станции Тихоокеанского флота проходит концерт, но внезапно перед трибунами появляются условные боевики, берут зрителей в заложники и отводят в автобус. В этом сценарии главная задача для военной полиции сохранить жизни заложников и обезвредить террористов. Территорию берут в оцепление и начинают переговоры.



Бдительность «террористов» усыпляют выполнением требований — сумка с деньгами на причале, у него же стоит моторная лодка. Боевые группы тем временем замерли на своих позициях в ожидании, когда преступники отойдут от заложников и станут открытой мишенью.

В ходе перестрелки двум боевикам все же удается добраться до лодки и уйти в акваторию Амурского залива. Заключительная часть легенды — террористы, которые смогли выжить, сейчас уходят на быстроходной лодке от погони. Но их преследует военная полиция.

К погоне присоединяется спецназ Тихоокеанского флота на противодиверсионном катере проекта «Грачонок». Он отрезает боевикам путь. Считанные минуты и последний боевик в руках военной полиции.

Хабаровский край. Группа условных террористов готовится к нападению на склад с вооружением 39-й отдельной мотострелковой бригады. На неприметном легковом авто несколько неизвестных приближаются к контрольно-пропускному пункту войсковой части. Их цель — проникнуть на территорию и захватить склад с оружием и боеприпасами.

Подразделение антитеррора поднято по тревоге. Используя маскировку и рельеф местности, военнослужащие блокируют захваченное здание и разделяются на группы. Штурмовать КПП готовятся с двух сторон. Задача военнослужащих не пропустить бандитов вглубь войсковой части и ликвидировать угрозу максимально быстро.



Для дезориентации противника Военнослужащие используют дымовые шашки. Через 15 секунд и на территории вокруг захваченного КПП будет нулевая видимость. Под прикрытием дымовой завесы пулеметного огня, штурмовые группы ликвидирует террористов и методично зачищает каждое помещение. Главаря банды удается взять живым.



Подразделение антитеррора 39-ой мотострелковой бригады отразило атаку условных террористов менее, чем за 3 минуты. Это лучший результат за летний период боевой подготовки.