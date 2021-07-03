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Голубые береты в деле: кадры масштабных учений бойцов ВДВ под Ульяновском

Ян Брацкий
19:16 03.07.2021
Двусторонние тактические учения парашютно-десантных подразделений ВДВ прошли на полигоне Поливно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Быстрое десантирование, продуманный маневр и меткая стрельба - все это помогло соединениям ВДВ отразить атаку вооруженных «бандитов». В Ульяновской области прошли тактические учения с подразделениями парашютно-десантного батальона.

По легенде - незаконные бандформирования заняли целый район. Овладев выгодным рубежом, десантники преградили путь диверсантам и освободили территорию.

В тренировках приняли участие более двухсот человек, задействовали около 20-ти единиц военной техники.

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