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В МОК заявили, что WADA не видит нарушений участия сборной РФ в Олимпиаде

Иван Линдеманн
08:57 31.07.2021
Россияне выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы россиян звучит фрагмент из Первого концерта П.И. Чайковского.
В МОК заявили, что WADA не видит нарушений участия сборной РФ в Олимпиаде
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Сборная Олимпийского комитета России не нарушает условия участия в Играх в Токио. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

«Мне известно, что Оливье Ниггли (гендиректор WADA - прим.ред.) считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда», - сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

При этом, подчеркнул он, соблюдение правил касается только официальной делегации и атлетов. МОК не может отследить все возможные мелкие нарушения. К примеру, комитет не проверяет упоминается ли сборная России телекомментаторами и журналистами, а также носят ли фанаты футболки с символикой РФ.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены приехали в Токио в качестве команды Олимпийского комитета России. Они выступают без национального флага и государственного гимна. В случае победы россиян звучит фрагмент из Первого концерта П.И. Чайковского.

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