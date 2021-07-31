На службе у страны: первый замминистра обороны Руслан Цаликов отмечает 65-летие

Сегодня первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов отмечает юбилей, ему исполнилось 65 лет. Более 30 из них он посвятил государственной службе. Он был министром финансов Северной Осетии, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям и первым вице-премьером Московской области.

Руслан Цаликов - заслуженный экономист. Закончил аспирантуру в институте народного хозяйства имени Плеханова в Москве. Полный кавалер ордена за заслуги перед отечеством.

«Он никогда не замыкался только на финансовой, экономической деятельности в министерстве. Он такой философ, человек, умеющий заглядывать за горизонт, мыслящий человек. Поэтому с ним можно было обсуждать любой вопрос», - отметил Юрий Воробьев, первый заместитель министра МЧС (1994 – 2007 гг.).

Эти качества пригодись Руслану Цаликову, когда он возглавил министерство финансов Северной Осетии. Именно тогда он познакомился тогда еще с главой МЧС Сергеем Шойгу. Только что созданное министерство проводило в регионе миротворческую операцию. И вот Цаликов уже в форме сотрудника МЧС - на работу его пригласил лично глава ведомства.

«Руслан человек очень энергичный, и всегда привносит новое...Его ответственность, надежность и умение любой сложный вопрос решить быстро и качественно, а также его позитивный характер, он человек улыбка, человек, который всегда вызывает хорошие чувства при общении. Это всегда вдохновляло, на это можно было опираться, это было необходимо в той сумасшедшей, сложной работе, и сложнейший ситуации того времени», - добавил Воробьев.

При этом ему удалось остаться простым парнем с окраины Владикавказа, заявил Валерий Газзаев, заслуженный тренер России, депутат Государственной Думы РФ. Они с Русланом Цаликовым друзья детства. Жили в одном дворе и вместе играли в футбол.

«Я ему часто задавал вопрос, почему он не стал профессиональным футболистом. На что он мне отвечал: “Ты же пас никому не давал, поэтому я решил учиться и добиваться уже в другой профессиональной деятельности”. Он всегда отличался тем, что очень много уделял внимания, очень много читал книг, уделял внимание учебе», - сказал он.

Вместе с Сергеем Шойгу уже в ноябре 2012 года Руслан Цаликов приходит в Вооруженные силы. И новый импульс развития получила военная наука. Военный инновационный технополис «ЭРА» уже стал полигоном для перспективных разработок. И что важно – свободным от лишней бюрократии.

«Главное – здесь можно творить вне регламента вот это очень важно, очень важно. Творить вне регламента. Вот здесь такие кулибины должны себя проявлять. Вот здесь все это можно быстро делать», - заявлял Цаликов.

Ученый, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что сейчас в технополисе создаются производства, а далее будут возникать компании , которые будут «отстреливать» в гражданскую зону результаты, военных разработок.

«И дальше следующий этап - это отобрать ярких талантливых людей, будущих королевых, курчатовых, келдышей. Технополис - это важнейшее вещь, но это по сути элемент новой экономики, и социума страны, вот такой пилотный важный проект...Конкретно в зоне моей ответственности. Я рад тому, что судьба меня свела с первым заместителем РХЦ. Это есть элемент успеха», - отметил он.

Звуки музыки разносятся по разрушенной пальмире. Труппой Мариинского театра дирижирует маэстро Гергиев. Такие концерты – и в разрушенном войной Цхинвале, и даже просто – в домах офицеров по всей России – в организации этой непростой работы принимал непосредственное участие Руслан Цаликов.

Это самая юго-восточная точка страны. Остров Кунашир. В 16 километрах видны снежные шапки Хоккайдо. Там – Япония. Здесь - идет стройка, возводят военный городок. Первый заместитель министра обороны России, проверяет ход работ. И судя по тому, с какой скоростью в стране возводят военные объекты, - замечания Руслана Цаликова – и не только в переносном смысле, - конструктивные.

Уже в должности первого заместителя министра обороны России, - когда вся страна отчаянно сражалась с новой коронавирусной инфекцией - Цаликов оказался на передовой. Когда ученые из НИЦ имени Гамалеи разрабатывали первую российскую вакцину от COVID-19. Именно первый заместитель министра обороны курировал испытания «Спутника V». В настоящий момент проще сказать, за что Цаликов в российских вооруженных силах не отвечает. От вопроса расквартирования войск и капитального строительства – до медицинского обеспечения и развития инновационных технологий.

И действительно, сделано очень много. Но как сам Руслан Цаликов говорит, совершенства достигнуть невозможно. А это только одно значит - его тяжелая, напряженная, но нужная служба продолжится.