В МИД России оценили масштаб американо-японских учений на острове Хоккайдо

Россия рассматривает крупные военные учения США и Японии на острове Хоккайдо, как обеспечение узкоблоковых интересов военного альянса Токио и Вашингтона. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем эпизоды учений на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей. К этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед - Российская Федерация», - отметила Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В заявлении отмечается, что Токио последовательно отказывается от конструктивного диалога с Москвой, а проводимые маневры являются беспрецедентными по количеству задействованных сил и охвату территории.

«Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», - добавила она.

Мария Захарова предупредила, что официальная Москва будет пристально следить за ходом учений и при необходимости будет готова незамедлительно принимать соответствующие меры реагирования.