Инфекционист заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой.
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Дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой. Тимаков связал это с активностью дельта-штамма коронавируса.
«Сейчас дельта-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», - цитирует эксперт РИА Новости.
Чаще всего коронавирус передается в семье, так что дети могут получить заболевание от родителей. В этой связи Тимаков призвал взрослых пройти вакцинацию, чтобы снизить шансы подобной ситуации.