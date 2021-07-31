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Инфекционист заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19

Иван Линдеманн
07:02 31.07.2021
Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой.
Инфекционист заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой. Тимаков связал это с активностью дельта-штамма коронавируса.

«Сейчас дельта-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», - цитирует эксперт РИА Новости.

Чаще всего коронавирус передается в семье, так что дети могут получить заболевание от родителей. В этой связи Тимаков призвал взрослых пройти вакцинацию, чтобы снизить шансы подобной ситуации.

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