В стране и мире Коронавирус Инфекционист заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19 Иван Линдеманн Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой. © Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press Читайте нас на: Дети стали чаще болеть коронавирусом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Как отметил эксперт, показатели детской заболеваемости сейчас выше, чем зимой. Тимаков связал это с активностью дельта-штамма коронавируса. «Сейчас дельта-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали», - цитирует эксперт РИА Новости. Чаще всего коронавирус передается в семье, так что дети могут получить заболевание от родителей. В этой связи Тимаков призвал взрослых пройти вакцинацию, чтобы снизить шансы подобной ситуации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика