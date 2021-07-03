Летчики-истребители СФ выполнили учебные задачи в небе Заполярья

Летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота (СФ) на палубных истребителях Су-33 отработали учебно-боевые задачи в небе над Кольским Заполярьем.

Экипажи прикрыли с воздуха главную базу Северного флота от атаки условного противника. При этом был выполнен перехват и условное уничтожение воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты и самолеты.

В небо летчики истребительного авиаполка поднимались с полосы аэродрома Североморск-1. В полетах приняли участие опытные и молодые пилоты под руководством командира полка подполковника Вячеслава Лунина. В общей сложности истребители совершили порядка 20 самолетовылетов.