Сотни куполов и голубое небо: псковские десантники совершили прыжок в канун Дня ВДВ

В канун 91-й годовщины Воздушно-десантных войск около 600 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения провели практическое десантирование из самолетов ИЛ-76мд на площадку приземления «Кислово» в Псковской области. Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров и при скорости самолета, превышающей 360 километров в час в момент отделения парашютистов.

После приземления военнослужащие осуществили сбор на площадке приземления и, зарегистрировавшись на точке сбора, приступили ко второму этапу проведения занятий - преодолению дистанции, протяженностью один километр на время, в рамках сдачи первого норматива по парашютному спорту в личном зачете.

В соответствии с условиям выполнения контрольного упражнения, каждый десантник должен был сориентироваться в воздухе, найти точку, где регистрируется парашютист, а после приземления максимально быстро убрать парашют в сумку, отметиться на пункте регистрации и преодолеть предусмотренную дистанцию.

Время каждого участника отсчитывалось от начала десантирования из воздушного судна до прибытия на финиш. Преодоление трассы за 13 минут соответствовало 1-му разряду, 14 минут - 2-му разряду и 16 минут 3-му разряду по парашютному спорту.