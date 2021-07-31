Пассажиры в больнице: в Бостоне столкнулись поезда наземного метро

Более 20 человек пострадали в столкновении двух поездов наземного метро в Бостоне. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 июля, недалеко от Бостонского университета.

Всего пострадали 23 человека, они получили не опасные для жизни травмы. Пострадавших доставили в больницы на машинах скорой помощи, сообщает канал WWLP со ссылкой на экстренные службы.

Линия метро, на которой произошло столкновение, временно не работает, пассажирам предлагают пользоваться автобусами. Людей также попросили избегать района места столкновения.