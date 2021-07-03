В Кабардино-Балкарии отменен режим КТО

Режим КТО, введенный утром в субботу в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

«Приказом начальника УФСБ России по КБР с 13 часов 15 минут 3 июля 2021 года правовой режим КТО и действовавшие временные ограничения отменены», - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей».

Ранее на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции. Позже НАК сообщил о ликвидации пятерых бандитов. Перед этим преступников заблокировали в одном из домов на территории садового товарищества, им было предложено сдаться, но они открыли огонь.