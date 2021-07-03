Теннисисты Карацев и Веснина отказались участвовать в Уимблдоне

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдонского турнира. О причинах решения спортсменов ничего неизвестно.

В первом круге смешанного парного разряда Карцев и Веснина должны были встретиться с Кеннетом Скупски (Великобритания) и Джессикой Пегула (США). Однако теперь с парой сыграют британцы Артур Фери и Тара Мур.

В одиночном разряде на турнире Карацев проиграл в первом круге турнира, Веснина - во втором.

Ранее Карацев и Веснина в миксте дошли до финала турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, однако уступили американке Дезайре Кравчик и британцу Джо Сэлисбери. Минувший чемпионат во Франции для российской пары стал дебютным.