Восьмерых участников вечеринки на Патриарших прудах задержала полиция

Восьмерых участников вечеринки на Патриарших прудах в Москве доставили в отделение полиции за нарушение общественного порядка. На молодых людей составили административные протоколы. Участникам флешмоба грозит арест до 15 суток.

Ранее в Сети появились видео, как молодые люди танцуют на проезжей части на Малой Бронной улице и снимают это на видео. При этом на дороге вскоре образовалась пробка, движение оказалось заблокированным.

Подростки снимали друг друга на видео и не собирались расходиться, несмотря на возмущение автовладельцев. Ни о каком соблюдении социальной дистанции и мер безопасности не было и речи.