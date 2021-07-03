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Восьмерых участников вечеринки на Патриарших прудах задержала полиция

Виктория Ивашечкина
13:05 03.07.2021
На молодых людей составили административные протоколы.
© Видео: Виталий Новаковский, VK © Фото: Anton Chakley, Facebook
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Восьмерых участников вечеринки на Патриарших прудах в Москве доставили в отделение полиции за нарушение общественного порядка. На молодых людей составили административные протоколы. Участникам флешмоба грозит арест до 15 суток.

Ранее в Сети появились видео, как молодые люди танцуют на проезжей части на Малой Бронной улице и снимают это на видео. При этом на дороге вскоре образовалась пробка, движение оказалось заблокированным.

Подростки снимали друг друга на видео и не собирались расходиться, несмотря на возмущение автовладельцев. Ни о каком соблюдении социальной дистанции и мер безопасности не было и речи.

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