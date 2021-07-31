Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ обеспечили безопасность движения по Лачинскому коридору в Карабахе

Роман Захаров
05:30 31.07.2021
Военнослужащие РФ продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность движения более двух тысяч автомобилей по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах и обратно в течение недели.

«Личный состав наблюдательного поста в круглосуточном режиме выполняет мероприятия по контролю перемещения автомобилей и гражданских лиц через Лачинский коридор. Ежедневно через наш пост проезжает более двухсот машин в двух направлениях. При этом каждая машина проходит процедуру осмотра, а при необходимости досмотра. Водитель и пассажир предоставляют документы удостоверяющие личность, при соблюдении всех условий автомобиль с пассажиром пропускается дальше», - рассказал представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Леонид Степанов.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон. Также выполняются задачи по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору. За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

«Здесь очень безопасно, очень спокойно и нет ничего страшного. Здесь находятся миротворцы русские. Детей много, они играют повсюду, нет не страшно, не опасно, все очень хорошо, очень спокойно и выстрелов не было», - рассказала жительница Нагорного Карабаха Анаит Арутюнян.

Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:15 В стране и мире
Байден озвучил ожидания от переговоров по стратегической стабильности с Россией
22:37 В стране и мире
Сирийским военным удалось стабилизировать ситуацию в провинции Дераа
02:10 В стране и мире
Аргентинские ученые оценили безопасность «Спутника V» при комбинировании с другими вакцинами
22:43 В стране и мире
Минтруд подготовил проект о новом порядке регистрации безработных
22:01 В стране и мире
Космонавты впервые открыли люки «Науки» на МКС
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.