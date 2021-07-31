Миротворцы РФ обеспечили безопасность движения по Лачинскому коридору в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность движения более двух тысяч автомобилей по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах и обратно в течение недели.

«Личный состав наблюдательного поста в круглосуточном режиме выполняет мероприятия по контролю перемещения автомобилей и гражданских лиц через Лачинский коридор. Ежедневно через наш пост проезжает более двухсот машин в двух направлениях. При этом каждая машина проходит процедуру осмотра, а при необходимости досмотра. Водитель и пассажир предоставляют документы удостоверяющие личность, при соблюдении всех условий автомобиль с пассажиром пропускается дальше», - рассказал представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Леонид Степанов.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон. Также выполняются задачи по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору. За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

«Здесь очень безопасно, очень спокойно и нет ничего страшного. Здесь находятся миротворцы русские. Детей много, они играют повсюду, нет не страшно, не опасно, все очень хорошо, очень спокойно и выстрелов не было», - рассказала жительница Нагорного Карабаха Анаит Арутюнян.

Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.