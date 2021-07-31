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Пожарные рассказали о спасении студентов из горящего общежития в Нижнем Новгороде

Роман Захаров
23:39 31.07.2021
В результате инцидента пострадали несколько человек, двое из которых до сих пор остаются в больнице.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар. Благодаря оперативным действиям сотрудников местного МЧС, жертв среди студентов удалось избежать. О том, как проводилась спасательная операция, в беседе со «Звездой» рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийнно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Михаил Оленев.

«Происходило открытое горение, шло распространение пожара в чердачное помещение... Дым распространялся по коридору, много людей просили о помощи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 55 человек, 25 человек было спасено с помощью коленчатого подъемника и комбинированного способа - это совмещенные трехколенные лестницы и штурмовые лестницы. По прибытии службы пожаротушения, ранг пожара был поднят до номера 3... В настоящее время пожар локализован на площади тысяча квадратных метров, имеется ликвидация открытого горения», - объяснил спасатель.

Оленев также сообщил, что в медицинское учреждение было доставлено семь человек, из них пять было опущено домой. Два человека с отравлением продуктами горения остаются в больнице.

Информация о пожаре по адресу улица Медицинская, дом 5, общежитие №3 Приволжского медицинского университета поступила на пульт дежурного в субботу в 17:23. К тушению огня были привлечены 75 человек и 35 единиц техники. Предварительная причина пожара в настоящий момент устанавливается.

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