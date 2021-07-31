СМИ сообщили о взрыве и пожаре возле аэропортовского шоссе в Баку
По данным МЧС страны, на месте горели бытовые отходы.
© Фото: pixabay
Очевидцы сообщили о взрыве вблизи аэропортовского шоссе в Баку. На месте возник сильный пожар.
Возгорание произошло на территории поселка Бахар Сураханского района. По данным РИА Новости, был слышен взрыв. На кадрах с места происшествия, появившихся в Сети, видны яркие вспышки, сопровождающие пожар.
По данным МЧС Азербайджана, на данный момент пожар удалось потушить, горели бытовые отходы.